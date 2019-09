Três portugueses nomeados para prémio em Inglaterra

Os treinadores portugueses Marco Silva e Nuno Espírito Santo e o futebolista internacional luso Bernardo Silva estão entre os nomeados aos prémios latinos do Reino Unido, Lukas-Europe Latin Entertainment, na área do desporto.Marco Silva, que orienta o Everton, e Nuno Espírito Santo, técnico do Wolverhampton, estão entre os 10 nomeados na categoria de 'Treinador do Ano', juntamente com os espanhóis Pep Guardiola (Manchester City) e Unai Emery (Arsenal), os argentinos Mauricio Pochettino (Tottenham) e Marcelo Bielsa (Leeds), entre outros.Já Bernardo Silva, que alinha no bicampeão inglês Manchester City, faz parte do lote de 20 candidatos ao prémio de 'Futebolista do Ano'.O criativo luso enfrenta a concorrência de jogadores como Lionel Messi (FC Barcelona), Luis Suárez (FC Barcelona) ou Neymar (Paris Saint-Germain), além dos colegas de equipa Fernandinho, David Silva, Gabriel Jesus e Sergio Agüero.Os Lukas-Europe Latin Entertainment Awards, em sétima edição, foram criados pela revista britânica Latino Life, para distinguir a expressão latina nos palcos britânicos, entre artistas e criadores de língua portuguesa e espanhola, assim como no setor do desporto.Os prémios, atribuídos por voto combinado de um júri e do público, serão entregues no próximo dia 6 de novembro, em Londres, no The Bloomsbury Ballroom.