Tribunal ouve depoimento de jovem que conta como foi violada por amigo de Mendy

O julgamento do futebolista francês Benjamin Mendy e do seu amigo Louis Saha Matturie, acusados por sete mulheres de violação e agressão, prosseguiu ontem em Inglaterra, com o júri a assistir ao depoimento que uma jovem fez à polícia, onde relatou a violação de que terá sido vítima por parte do amigo do jogador do Manchester City.A jovem, que à data dos factos tinha 17 anos, contou que encontrou Matturie num bar em Manchester. Trocaram números telefone e combinaram encontrar-se num restaurante. Mas naquele mesmo dia o francês conduziu-a ao seu apartamento em Manchester, onde se sentaram na cama. Ele beijou-a."Ele despiu-se, ficou completamente exposto. Lembro-me de lhe dizer 'não, não quero sexo'. Não queria, não gostava dele. Mas lembro-me que ele queria ter relações sexuais. Senti que tinha de ceder, ele estava completamente nu. Apenas pensei 'isto chegou a esta fase...' Senti-me obrigada", explicou a vítima à polícia."Lembro-me de ele perguntar 'este é o maior pénis que alguma vez viste?' Olhava para ele e respondia 'não'. Estava com nojo, com repulsa", acrescentou.A mulher contou que depois foi à casa de banho, chorou em enviou uma mensagem à mãe dizendo que regressaria em breve. Matturie levou-a depois para casa.Recorde-se que Matturie é considerado pela acusação uma espécie de angariador de jovens, que depois eram violadas por ele próprio e por Mendy. O ministério público define o jogador e o amigo como "predadores", mas ambos negam as acusações. Garantem que as relações sexuais eram consensuais.