Trossard deixa Brighton e reforça líder Arsenal com contrato de longa duração

O internacional belga Leandro Trossard vai representar o Arsenal nas próximas temporadas, tendo assinado um contrato de longo prazo, após três anos e meio no Brighton, anunciou hoje o líder da Liga inglesa.

"O internacional belga Leandro Trossard chega do Brighton & Hove Albion para um contrato de longo prazo. O extremo de 28 anos fez parte da seleção da Bélgica no recente Campeonato do Mundo de 2022 no Qatar e tem 24 partidas pelo seu país", escreveram os 'gunners', na página oficial na Internet.

Em declarações reproduzidas pelo emblema londrino, Trossard prometeu "trabalhar duro para ajudar a equipa a alcançar os objetivos".

"Estou muito animado para começar. Este é um grande clube e estou pronto para mostrar aos adeptos o que posso fazer. Todos já viram como estamos a ir bem [no campeonato] e estou aqui para ajudar a realizar os seus sonhos. Vou encarar [este desafio] dia após dia, trabalhar duro e tentar ajudar a equipa a alcançar seus objetivos", expressou.

No Arsenal, o médio belga vai partilhar o balneário com os portugueses Cédric Soares e Fábio Vieira.

Durante os três anos e meio ao serviço do emblema do sul de Inglaterra, Trossard anotou um total de 25 golos em 121 encontros.

Os 'gunners' comandam a Premier League com 47 pontos, contra os 42 do segundo colocado Manchester City, que tem mais um jogo disputado.