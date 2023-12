Troy Deeney estreia-se como treinador no Forest Green Rovers

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo avançado Troy Deeney, que até há bem pouco tempo andava a agitar as redes das balizas inglesas, tornou-se treinador do mediático Forest Green Rovers, 23º classificado da League Two.

A lenda do Watford, onde alinhou anos a fio, começou a temporada como jogador/treinador, integrado na equipa técnica de David Horseman, tendo assinado 4 golos e uma assistência em 18 encontros disputados na League Two.

Esta quarta-feira, logo após o despedimento de Horseman, o antigo avançado assumiu o posto do modesto emblema britânico, que ganhou tremenda atenção mediática ao assumir-se como um clube amigo do ambiente e com enormes preocupações ecológicas.

"Estou feliz e honrado por ser escolhido como novo treinador. Sei que os adeptos terão imensas perguntas, que responderei o mais brevemente possível. Não me vou esconder de nada e serei aberto e honesto durante a minha participação neste projeto", registou.