Troy Deeney garante que Bruno Fernandes pode convencer Pogba a ficar o Manchester United

Troy Deeney, avançado do Watford, considera que se alguém consegue convencer Paul Pogba a ficar no Manchester United, esse alguém é Bruno Fernandes. A chegada do português a Old Trafford foi uma lufada de ar fresco.





O jogador entende a frustração de Pogba e os motivos por que quer deixar os red devils. "Já o ouvi treinar os companheiros no campo, é frustrante. Já estive naquela situação, muitos capitães na nossa liga passaram por uma situação em que dizes aos teus companheiros de equipa 'ei, façam o que fazemos nos treinos'. Entendo que fique frustrado."Só que a chegada de Bruno Fernandes pode fazer o francês mudar de ideias. "Provavelente ele deve estar a repensar a situação, provavelmente deve estar a imaginar como será jogar com o Bruno. Se puserem o Matic atrás deles ou o McTominay, podem 'partir' tudo."Pogba estava a recuperar de uma lesão e não chegou a jogar com Bruno Fernandes antes da paragem da Premier League, por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. Quando regressar, Ole Gunnar Solskjaer vai ter de decidir qual dos dois coloca no meio-campo ou se aposta na dupla franco-portuguesa.