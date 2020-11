Trump recusa-se a assumir derrota eleitoral e Gary Lineker responde: «Eu ganhei o Mundial»

Donald Trump recusa-se a assumir a derrota nas eleições presidenciais norte-americanas, insistindo com a tese de que houve fraude eleitoral e o Twitter tem sido o meio escolhido para continuar a divulgar a sua opinião.





I WON THE WORLD CUP. https://t.co/VOYvlCAySi — Gary Lineker (@GaryLineker) November 16, 2020

"Eu venci as eleições", escreveu esta segunda-feira Donald Trump, tendo o ex-futebolista inglês Gary Lineker recorrido à mesma plataforma para responder ao ainda 45.º presidente dos EUA."Eu venci o Mundial", escreveu numa alusão ao campeonato do Mundo ganho pela Argentina em 1986, tendo afastado a seleção inglesa das meias finais da prova com um golo irregular de Maradona, que ficou conhecido como a 'mão de Deus'.