«Tu és o VAR: amarelo, vermelho ou só falta?»: o lance entre Ricardo Pereira e João Félix que gera discussão

Tu és o VAR: Amarelo ou Vermelho ou Só Falta? #PremierELEVEN pic.twitter.com/IPObV2i14m — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) March 12, 2023

O Chelsea venceu o Leicester por 3-1 , no sábado. João Félix viu um golo anulado pelo VAR e saiu ao intervalo. Já Ricardo Pereira assistiu Daka (39’), mas o Chelsea venceu graças aos golos de Chilwell, Havertz (a passe de Enzo) e Kovacic. No entanto, na 'ressaca' do encontro da Premier League, há um lance que está a gerar várias dúvidas entre os adeptos protagonizado por dois portugueses.Aos 2 minutos de jogo, Ricardo Pereira faz uma entrada mais dura a João Félix e o árbitro assinala... falta. "Tu és o VAR: Amarelo ou Vermelho ou Só Falta?", questiona a Eleven Sport no Twitter ao exibir o lance.