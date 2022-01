Tuchel equaciona deixar Lukaku de fora frente ao Liverpool

Romelu Lukaku custou 115 milhões de euros ao Chelsea no último verão mas o avançado está descontente com várias situações. O problema é que o disse abertamente , na última quinta-feira, algo que não caiu bem no seio dos blues.Segundo o 'The Guardian', o treinador Thomas Tuchel está a equacionar deixar o belga de fora do embate ante o Liverpool, este domingo.Tuchel falou sobre o tema em conferência de imprensa. "Se gostei das declarações? Não, é claro que não, porque isso traz ruído à equipa. Isso não ajuda. Precisamos de um ambiente calmo", vincou.