Tuchel: «Se não formos de avião, vamos de comboio ou de autocarro. Se não der, eu conduzo uma carrinha»

O Chelsea continua limitado pelo governo britânico no funcionamento do dia-a-dia e foram vários os patrocinadores que suspenderam o acordo com os londrinos face à situação em volta de Roman Abramovich. Os blues podem, por agora, apenas gastar 20 mil libras (cerca de 24 mil euros) por viagem e o problema ganha outros contornos tendo em conta que há uma deslocação a Lille na quarta-feira, para jogar a Liga dos Campeões.No entanto, o técnico dos atuais campeões europeus desvalorizou a situação. "A minha última informação é que temos um avião [para Lille] e que podemos ir de avião e voltar de avião. Se não for possível vamos de comboio; se não possível, vamos de autocarro; senão vou eu a conduzir uma carrinha de sete lugares...", atirou o alemão Thomas Tuchel em conferência de imprensa.Ainda este domingo, o diretor-técnico Petr Cech frisou que o Chelsea está a viver "um dia de cada vez". "Nada está nas nossas mãos", reiterou.