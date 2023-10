Tudo revelado: Sancho obrigado a usar balneário dos juniores e sem acesso à cantina

Jadon Sancho está cada vez mais longe de Old Trafford e com o 'divórcio' perto de ser consumado, os detalhes sobre os problemas que enfrentou no seio do clube começaram a surgir na imprensa inglesa. Desta vez, o destaque vai para a forma como o internacional inglês foi tratado depois de arranjar confusão com o treinador holandês Erik ten Hag.

Tudo começou depois da derrota dos red devils frente ao Arsenal, por 3-1, no dia 2 de setembro. Sancho não foi escolhido para a partida e Ten Hag explicou que essa decisão se ficou a dever às fracas prestações do extremo nos treinos. Poucas horas depois o jogador reagiu nas redes sociais, deixando claro que as alegações de pouco empenho no treino eram falsas e assumindo-se ainda como o 'bode expiatório' da equipa.

Mais tarde Sancho apagou o 'post' mas o caldo já estava entornardo. O treinador afastou-o de todas as ações da equipa principal e foi mais longe, impedindo-o de treinar com a equipa sénior e frequentar os espaços reservados à equipa principal. E foi a partir deste momento que Sancho começou a ser tratado de uma forma que os próprios companheiros de equipa não aprovaram.



Jadon Sancho passou de estrela a quase dispensado em Old Trafford

Logo a começar pela obrigação que tinha de estacionar o carro junto à academia do clube, por forma a não interagir com os companheiros. Para além disso, ao entrar no balneário habitualmente frequentado por jogadores menores de idade, era obrigado a trancar-se num cubículo, para cumprir o apertado regulamento que não autoriza que adultos e crianças troquem de roupa no mesmo espaço físico.

A 'cereja no topo do bolo' foi a proibição de utilizar a cantina do Manchester United, sendo que as refeições eram entregues por um responsável do clube à entrada do campo secundário dos red devils.

Ações que levaram os jogadores do plantel principal a ficarem do lado do jogador, que garantem ser sempre empenhado no trabalho diário e um foco de harmonia no seio do grupo. Alguns lembraram mesmo que Ten Hag já havia tido uma atitude criticável quando relegou Cristiano Ronaldo para um plano secundário, como forma de mostrar quem mandava no balneário.

Agora é tempo de encontrar novo clube para Jadon Sancho, sendo que as exigências salariais do craque não são acessíveis a qualquer bolsa.