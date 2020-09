Manchester City explica contratação de Rúben Dias: «Estamos impressionados»

Txiki Begiristain, diretor de futebol do Manchester City, justificou a contratação de Rúben Dias.





Os craques que Rúben Dias ultrapassa na lista dos mais caros do Manchester City



"O Rúben é um jogador que seguimos há algum tempo e estamos impressionados com a forma como tem progredido no Benfica. Ele tornou-se num verdadeiro líder e, como defesa, tem todas as características que procuramos num defesa central. Ele é ótimo no jogo aéreo, é bom em duelos individuais e, tecnicamente, é um jogador bem dotado, por isso estamos convencidos de que vai crescer como jogador conosco", enumerou o dirigente em declarações reproduzidas pelo Manchester City.O espanhol reforçou o percurso do jogador de 23 anos como um ponto positivo. "Ainda é um jogador jovem, mas já tem uma experiência inestimável num grande clube como o Benfica e estamos muito satisfeitos com a sua contratação. É mais um jogador talentoso a adicionar ao nosso plantel e que pode melhorar jogando sob o comando de Pep Guardiola", acrescentou.