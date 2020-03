«Um homem que mudou a cultura do clube»: ingleses analisam chegada de Bruno Fernandes ao United

O otimismo à volta do Manchester United mudou drasticamente no último mês e há quem atribua essa melhoria exponencial – de resultados, exibições e apoio – ao momento da chegada de Bruno Fernandes a Old Trafford. A verdade é que a equipa orientada pelo norueguês Ole Solskjäer tem demonstrado ter encontrado o antídoto para a irregularidade exibicional que vinha, cada vez mais, a ser uma constante e, desde a chegada do português, soma nove jogos consecutivos sem perder – seis triunfos e três empates.





"Esta equipa do United já não está em crise. Aliás, parece que se esqueceram de como é perder, e não é por acaso que isto coincide com a chegada de Bruno Fernandes – um homem que mudou a cultura do clube", é desta forma que o 'Bleacher Report' se refere ao novo camisola '18' dos red devils, que conta a forma como o ex-Sporting surpreendeu até os colegas de equipa."Desde a primeira sessão de treinos que os seus companheiros descobriram o quão aventureiro é Fernandes quando joga. Pede a bola em qualquer circunstância, não interessa o ínfimo espaço que possa ter, e quer sempre o esférico na frente. Se a percentagem de falhar for grande, não importa."Para além de ajudar a equipa a desempenhar melhores exibições, o 'Bleacher Report' aponta ainda para o "renascimento de Fred", que tem crescido de dia para dia na companhia do médio português. "O Fred tem estado em boa forma há algum tempo, mas a amizade que tem com Bruno Fernandes fora dos relvados tem sido notável até dentro do relvado. Os dois comunicam em português, mas pessoas do clube dizem que a conexão entre ambos ajudou a unificar o meio-campo da equipa."No que toca à personalidade do médio português, o 'Bleacher Report' destaca Bruno Fernandes como "encantador, mas também um pouco introvertido", características que parecem encaixar na perfeição neste Manchester United.