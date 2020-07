«Um íman que atrai grandes momentos»: ingleses aplaudem exibição de Bruno Fernandes

E já lá vão 15 jogos de Bruno Fernandes com a camisola do Manchester United sem conhecer o sabor da derrota. Os red devils voltaram, esta quinta-feira, a vencer na visita ao reduto do Aston Villa, por 1-3, onde o médio internacional português voltou a contribuir com um golo e uma assistência, somando agora 7 tentos apontados e 7 assistências pelo emblema de Manchester.





No final do encontro, a imprensa inglesa fez a já habitual análise aos vários jogadores dos red devils, com Bruno Fernandes a merecer, devidamente, destaque pela influência que teve na partida. Eis as avaliações de alguns dos principais meios de comunicação desportivos ingleses."Feliz no momento do penálti e manteve-se sempre tranquilo para conduzir o Manchester United a mais uma vitória."

Versão inglesa do 'AS'

"Deram-lhe a liberdade para andar solto entre os três jogadores da frente, esteve inspirado e constantemente a influenciar o jogo da equipa. Abriu e encontrou espaços para os avançados do Manchester United, finalizando com uma excelente assistência de canto."

Express

"Um bom jogo do português, que ganhou um penálti para a equipa e ainda marcou. Depois, assistiu Pogba com uma grande assistência de canto."

The Sun

"Tem uma classe distinta, rapidíssimo a pensar e a executar com os pés, aliando ainda um íman que atrai com ele grandes momentos. Nada mais do que quando foi empurrado à entrada da área [do Aston Villa], obrigando o defesa Ezri Konsa, a uma intervenção desajeitada. Já vão sete golos em dez partidas na Premier League desde a sua chegada em janeiro."