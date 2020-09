Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Um número com simbolismo: Van de Beek será o 34 no United em homenagem a ex-colega e amigo Nouri Reforço dos red devils não hesitou na escolha do número, que contou com uma pequena ajuda de Dean Henderson





• Foto: Adidas