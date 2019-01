Um registo inesperado: não há quem corra mais do que Bernardo Silva na Premier League

Guardiola rendido a Bernardo Silva: «Há muito tempo que não via uma exibição assim» Guardiola rendido a Bernardo Silva: «Há muito tempo que não via uma exibição assim»

A carregar o vídeo ...

Parece pouco provável, mas é mesmo verdade. Bernardo Silva detém os registos de jogador com mais quilómetros numa só partida na presente temporada da Premier League... e agora a dobrar. O médio já detinha o recorde da temporada, com os seus 13,65 quilómetros que havia percorrido no duelo de outubro com o Tottenham, e esta quinta-feira, no encontro com o Liverpool , melhorou-o, chegando aos 13,7.Um dado que acaba por justificar os rasgados elogios de Pep Guardiola no final do duelo com os reds, onde o médio fez uma assistência . Na análise à atuação do português, refira-se, o espanhol admitiu mesmo que "há muito tempo que não via uma exibição assim", enaltecendo que Bernardo Silva mostra que para se jogar bem apenas se tem de ser bom, não importando o facto de ser o mais pequeno em campo.