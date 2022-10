Um rival para Dalot: Manchester United quer contratar Max Aarons

Erik Ten Hag tem imposto as suas ideias no Manchester United e também os jogadores da sua confiança. E para o próximo mercado de transferências, já há um homem sob a apurada mira do treinador holandês - Max Aarons, talentoso defesa lateral direito do Norwitch City.

Aarons tem 22 anos, é internacional sub-21 por Inglaterra e a cada mercado que passa é associado a vários clubes de topo europeu. Está preparado para o desafio que terá pela frente em Old Trafford e até já sabe qual será a sua missão - rivalizar com o português Diogo Dalot por um lugar no onze.

Numa altura em que Wan-Bissaka parece contar cada vez menos para Ten Hag, Diogo Dalot é visto como o dono do lugar, mas precisa de um concorrente de peso. E Max Aarons parece ser esse homem.