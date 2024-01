Um verdadeiro cromo: Como os filhos de Rooney provam que o pai é famoso

Wayne Rooney é um dos maiores protagonistas de sempre do desporto-rei. Contudo, como em tudo na vida, nem toda a gente conhece a história e o legado do antigo avançado do Manchester United. Especialmente se estivermos nos Estados Unidos, onde a relevância do futebol, por muito que isso possa doer a muita gente, está bem longe da realidade europeia.

Talvez por isso os filhos de Wayne Rooney tenham tido algumas dificuldades em provar aos colegas norte-americanos, aquando da passagem pela MLS, ao serviço do DC United, que o pai era um tipo famoso no Velho Continente. Nada como improvisar...

"O Cass, que é o mais novo, teve uma ideia incrível. Como alguns dos seus colegas não acreditavam que o pai era famoso, ele levava cromos do Wayne para provar que o pai tinha jogado no Manchester United", revelou Coleen Rooney no podcast "Happy Mum Happy Baby".