Unai Emery diz que saída de José Mourinho é "uma má notícia"

O treinador do Arsenal, o espanhol Unai Emery, considerou esta terça-feira uma "má notícia" para todos os treinadores de futebol odo comando do Manchester United."A única coisa que posso dizer é que é uma surpresa para mim e que não são boas notícias, porque quando um treinador termina o seu trabalho desta maneira não é bom para os técnicos", disse Unai Emery, na conferência de lançamento do jogo da Taça da Liga com o Tottenham.O Manchester United anunciou hoje o despedimento do treinador português, quando cumpria a sua terceira época no clube, com a equipa em sexto lugar na Liga inglesa de futebol, a 19 pontos do líder Liverpool."Cada treinador tem a sua própria maneira de treinar. Pensamos em melhorar a cada dia. A experiência de Mourinho na Premier League e no futebol em geral é muito grande. Não sei porque é que tomaram essa decisão", acrescentou o técnico espanhol.