Unai Emery: «Neste mercado só podem chegar jogadores por empréstimo»

Unai Emery, treinador do Arsenal, deixou claro que os gunners não vão gastar dinheiro em aquisições neste mercado de inverno, ainda que tenha deixado em aberto a possibilidade de o plantel receber reforços por empréstimo."Não podemos contratar ninguém de forma definitiva. Neste mercado de janeiro, apenas jogadores emprestados", frisou aos jornalistas.O treinador espanhol foi depois questionado sobre Denis Suárez, médio do Barcelona associado aos ingleses: "Não sei qual é a situação dele. Mas sei que o clube está a trabalhar na possibilidade de receber jogadores emprestados que possam ajudar-nos".Também o experiente avançado Éver Banega, do Sevilha, foi tema de conversa, mas a reação de Emery foi ainda mais evasiva: "É um bom jogador mas não posso dizer mais nada"Para finalizar, o treinador do Arsenal garantiu estar em sintonia com os responsáveis dos gunners acerca do mercado: "O clube está a trabalhar e a cada momento diz-me que podem acontecer várias situações. Neste momento não tenho novidades".