Unai Emery perto de assinar pelo Aston Villa que vai pagar a cláusula ao Villarreal

Unai Emery está perto de assinar pelo Aston Villa, segundo avança o jornal 'Marca'. O treinador espanhol, de 50 anos, está pela terceira temporada ao serviço do Villarreal mas haverá já um princípio de acordo para voltar a Inglaterra, onde orientou o Arsenal durante duas temporadas.A referida fonte garante que os villains vão pagar os seis milhões da cláusula de rescisão para assegurar os serviços de um técnico que conquistou quatro Ligas Europa e que em 2021/22 levou o submarino amarelo às meias-finais da Liga dos Campeões.Emery passou também pelo PSG onde se sagrou campeão nacional na única vez na carreira.Assim, o mais certo é que o treinador espanhol já não se sente no banco do Villarreal, para jogo da Liga Conferência, na quinta-feira, ante o Hapoel Beer Sheva, de forma a suceder no imediato a Steven Gerrard.À formação inglesa foi também apontado o nome de Rúben Amorim. Como Record anunciou, o treinador do Sporting não sairá até ao final da temporada.