Van der Sar escreve aos adeptos do Manchester United por causa de Donny van de Beek

Edwin Van der Sar, atual dirigente do Ajax, escreveu aos adeptos do Manchester United, depois de Donny van de Beek ter sido oficializado como reforço dos red devils. O antigo guarda-redes holandês, que entre 2005 e 2011 defendeu as cores do clube de Manchester, tece largos elogios ao médio de 23 anos, formado no Ajax, e pede que ajudem o jovem craque a "continuar a sonhar".





"Parece que os nossos caminhos se voltam a cruzar. Um dos nossos junta-se a vocês esta temporada. E como tantos outros jogadores, ele está connosco desde que era apenas um miúdo.Pouco depois da sua estreia, tornou-se um dos nossos melhores. Especialmente, os últimos dois anos foram incríveis. Da final da Liga Europa (sem ressentimentos) à corrida pela Liga dos Campeões e à vitória no campeonato holandês.A equipa de que fez parte mostrou ao Mundo quem somos e o que o Ajax representa.Tal como vocês, temos orgulho em ser um dos melhores na formação de talentos e em dar aos jovens jogadores uma oportunidade ao mais alto nível. Poderia dizer que a nossa nova estrela é a personificação desse orgulho."Essa é uma das muitas razões pelas quais não gostamos de vê-lo partir, mas entendemos que é hora de ele seguir em frente. De sonhar. E onde melhor fazer isso do que no vosso palco. Confiem em mim, eu sei."Por favor, cuidem bem do Donny e ajudem-o a sonhar. Aproveitem o futuro", pode ler-se na carta assinada por Van der Sar.O médio holandês Donny van de Beek assinou contrato com o Manchseter United válido por cinco temporadas , com mais uma de opção.