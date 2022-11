Van der Vaart sem dúvidas: «Se o Tottenham contratar Ziyech pode ser campeão»

A luta pelo título na Premier League tem sempre uma intensidade muito especial. Aquela que é considerada a melhor liga do mundo tem vários emblemas prontos a lutar pelo ceptro mais desejado de Inglaterra e há muitos homens do futebol que diariamente lançam possibilidades sobre quem será o campeão. São normalmente cautelosos e deixam sempre no ar a ideia de que há ainda muito para jogar, sendo praticamente impossível adivinhar com certezas aquilo que irá acontecer.

E depois há... Van der Vaart. O antigo jogador, de 39 anos, tem muitas certezas naquilo que diz e garante que o Tottenham pode ser campeão... se contratar Hakim Ziyech, atualmente ao serviço do Chelsea.

"O Hakim Ziyech tem de ir para o Tottenham. Se eles contratarem o Ziyech podems er campeões, estou a falar muito a sério", revelou o holandês aos microfones do 'Ziggo Sport'.

"É verdade que ele nunca mostra uma cara sorridente, mas atualmente é fácil de entender que ele não está satisfeito no Chelsea. Espero que possa ir para um clube onde tenha minutos de jogo e não precise de se preocupar com mais nada", rematou.