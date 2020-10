Van Dijk promete voltar mais forte

Van Dijk mostra-se otimista antes da operação aos ligamentos do joelho direito, uma lesão que o deve obrigar a parar sete a oito meses.





"Estou já totalmente focado na recuperação, pois quero voltar a jogar o mais rápido possível. Vou regressar mais forte e melhor do que antes. Estou pronto para o desafio", garante o central do Liverpool.Recorde-se que o defesa lesionou-se no dérbi com o Everton, no sábado.