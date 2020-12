Van Persie e a polémica saída para Manchester: «Que se lixem os números, quero ganhar a Premier League»

Robin Van Persie protagonizou no verão de 2012 uma transferência que deu muito que falar na altura. O holandês trocou o Arsenal pelo rival Manchester United, por 30 milhões de euros. Passados 8 anos, o ex-futebolista holandês confessa que deixou Londres rumo a Manchester para conseguir concretizar o sonho de ganhar a Premier League.





"Sei que deixar o Arsenal para ir para o United ainda é uma questão delicada na Inglaterra. Mas eu queria ganhar, só queria ganhar e tinha que correr esse risco", admitiu Van Persie no podcast holandês Effe Relativeren."No Arsenal, não senti que estávamos no mesmo nível para competir pelo campeonato. Um dia, o presidente do Arsenal mostrou-me como o clube estava saudável, mostrando-me os números da receita. E eu disse-lhe: 'que se lixem os números, quero é ganhar a Premier League", recordou o antigo avançado.