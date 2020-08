Vencedor da Fantasy da Premier League perde prémio chorudo por causa de insultos racistas

Para lá da emoção dentro dos relvados, a Premier League conta também com uma emocionante liga virtual, a qual premeia aqueles que ao longo da temporada tiverem melhor olho para acertar os jogadores com melhor acerto a cada jornada. O formato não é novo, é em tudo similar ao da Liga Record, mas no caso da Premier League tem dimensão global, contando com a participação de milhões de concorrentes, que semana após semana batalham para ganhar o máximo de pontos na luta pelo apetecível prémio final (ver abaixo).





Due to a breach of our terms, the team formerly occupying the number one position has been removed from #FPL https://t.co/kDlOb5hZN8 pic.twitter.com/wfKs11xcVH — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) August 11, 2020

Esta época o triunfo foi para um concorrente búlgaro, mas a celebração foi de pouca dura para Aleksandar Antonov, que acabaria por ser desclassificado devido às suas ações nas redes sociais. Mais concretamente mensagens racistas que terá enviado num grupo de Facebook privado tendo como alvo Raheem Sterling. A Premier League terá tomado conhecimento desses atos e no início desta semana anunciou a "decisão de retirar a equipa da FPL devido à violação das regras", ainda que no seu comunicado não explique que regras ao certo foram violadas.Certo é que aquilo que disse nas redes sociais lhe saiu bastante caro, já que o fez perder um conjunto de prémios incríveis, que pode consultar abaixo.- Sete noites num hotel no Reino Unido, com acesso a serviço VIP em dois jogos da Premier League- Uma semana de várias atividades em pontos de atração populares no Reino Unido- Viagem e alojamento totalmente pagos- Relógio da TAG Heuer- Uma edição do FIFA 20 e uma consola de jogos- Um casaco de treinador da Nike- Um saco com vários produtos da Premier League, tais como uma mochila, tshirt, caneca, garrafa de água ou uma caneta