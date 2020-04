Vicepresidente do West Ham garante: «Vou aceitar o mesmo corte salarial que os jogadores»

Um dos temas do momento em Inglaterra passa pelos cortes salariais propostos aos jogadores de futebol, um assunto que tem dado pano para mangas e que tarda em encontrar consenso. Depois da recomendação dos clubes , este sábado os jogadores, através da sua associação (PFA), não pareceram muito agradados, com várias mensagens de reprovação, entre as quais a de Danny Rose, defesa do Newcastle Ora, a reação não agradou também a quem manda nos clubes, com Karren Brady, vicepresidente do West Ham, a colocar em causa a postura da PFA. "Não há receitas de bilheteira, não há venda de bilhetes para a próxima época, não há vendas de artigos, pois tanto as lojas físicas como online estão fechadas, já que não são vistas essenciais. Sem data para recomeçar o campeonato, vamos ter consequências financeiras severas. Isto sem esquecer que a maior parte das verbas de direitos televisivos vai para pagar os salários dos jogadores, por isso parece-me incrível que a PFA não entenda...", começou por escrever, na sua crónica semanal no 'The Sun'."Parecem estar a sugerir que o dinheiro dos cortes salariais vai para os bolsos dos donos, algo que é totalmente ridículo. Aplaudo o Andros Townsend por estar contra as pessoas que acham os jogadores como vilões, mas também estou contra a alegação da PFA de que um corte salarial servirá apenas os interesses dos acionistas dos clubes. A PFA pode entender que as suas responsabilidades se limitam aos jogadores, mas não é bem assim, pois devem bastante também à estrutura da modalidade. Ninguém quer falar de cortes salariais, porque ninguém que estar nessa posição. Estamos perante uma pandemia global e uma situação muito séria. Sem qualquer receita, e sem jogos a acontecer, como vamos garantir a sobrevivência do negócio?", questionou."E, acreditem, a não ser que seja feito um corte salarial, ou então vários clubes vão à falência. Esta não é uma boa fase para ninguém e ninguém imune de ser afetado. Desejava que houvesse outra saída, mas sem receitas e jogos não há... Vou aceitar o mesmo corte salarial que eles, já que estamos todos juntos nisto", finalizou.