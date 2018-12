'Vírus Pogba' infeta o Manchester United

Mourinho arrasou Pogba após o empate (2-2) do Manchester United em Southampton. "És como uma pessoa com gripe, com um vírus... fechada num quarto. Transmites o vírus aos outros", terá disparado o Special One no balneário do St. Mary’s Stadium , segundo a imprensa inglesa, perante o espanto do resto dos jogadores dos red devils.O treinador português não terá ficado por aqui. De acordo com uma fonte citada pelos tabloides britânicos, Mourinho desferiu novo soco verbal em Pogba. "Não jogas, não respeitas os colegas nem os adeptos. Destróis o moral das pessoas boas e honestas que te rodeiam!"O processo de divórcio entre o Special One e o gaulês já conheceu episódios inusitados. Ficou célebre, por exemplo, a forma como o luso retirou a braçadeira de capitão a Pogba, dizendo-lhe que não tinha perfil para a envergar.A relação de Mourinho com o resto do plantel também se deteriorou muito nos últimos tempos. O Special One terá dito recentemente ao grupo que a culpa do insucesso na Premier não era exclusivamente dele, mas de todos. A crítica não foi bem recebida, como também não foi visto com bons olhos o facto de o técnico ter ido de carro para Londres, após o jogo com o Southampton, em vez de voltar a Manchester de avião com a equipa. Na véspera do jogo com o Arsenal, Mou passou a ser, segundo as casas de apostas, o favorito à próxima chicotada psicológica. O seu despedimento está a pagar apenas 2/1, sendo Nuno Espírito Santo (9/2) o segundo da lista.