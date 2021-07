Wayne Rooney após ser 'apanhado' com três mulheres seminuas: «Cometi um erro»

Wayne Rooney reconheceu ter cometido "um erro", depois de terem sido divulgadas imagens do agora treinador do Derby County com três mulheres seminuas num quarto de hotel: a modelo Tayler Ryan e duas amigas desta, Elise Melvin y Brooke Morgan, todas com 21 anos.





"Cometi um erro. Fui a uma festa privada com dois amigos e, no que me diz respeito, gostava de pedir desculpas à minha família e ao clube pelas imagens que estão a circular", disse à Sky Sports o antigo internacional inglês, que é casado desde 2008 e é pai de quatro filhos."Estou agradecido ao Derby County por me dar a oportunidade de o recolocar no lugar que pertence e farei tudo o que estiver ao meu alcance para o conseguir. Tenho muita vontade de olhar em frente e de preparar já o próximo jogo", acrescentou.As jovens implicadas terão acordado com os advogados de Rooney entregar todas as fotografias que tiraram naquela noite, abdicando dos direitos de autor pelo preço simbólico de uma libra. Além disso, enviaram ao técnico um pedido de desculpas por escrito, mostrando total "arrependimento" pela situação que criada.Segundo a imprensa inglesa, a mulher de Rooney acredita na versão do marido, segundo a qual o antigo internacional inglês terá sido uma vítima das circunstâncias...