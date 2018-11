Welbeck fraturou tornozelo: «São as piores notícias», diz Emery

As imagens da lesão de Welbeck são impressionantes e o pior cenário foi já colocado em cima da mesa pelo treinador do Arsenal: "Ele partiu qualquer coisa no tornozelo", afirmou Unay Emery, citado pela Sky Sports, no final do encontro com o Sporting (0-0) esta quinta-feira no Emirates Stadium.O extremo esquerdo saiu lesionado ainda na primeira parte do duelo da 4.ª jornada da Liga Europa, após a disputa de uma bola alta. O jogador dos gunners deixou o relvado de maca com muitas queixas na perna direita, que foi imobilizada."São as piores notícias. Pensamos que é uma lesão grave. A lesão é muito grande para ele, para nós e para todos. Ele está agora no hospital e agora temos de esperar, mas pensamos tratar-se mesmo de uma lesão grave", concluiu.