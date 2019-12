Wenger disposto a dar uma ajuda a Ljungberg

Fredrik Ljungberg, treinador interino do Arsenal, estreia-se amanhã na Premier enfrentando o Brighton no Emirates. Wenger, francês que dirigiu os gunners entre outubro de 1996 e maio de 2018, confessa-se disposto a dar uma ajuda ao sueco [por ele treinado na famosa equipa de 2003/04 denominada ‘Os Invencíveis’]. "Fico sempre feliz por ajudar os meus antigos jogadores. Se ele precisar, estarei disponível! O Freddie é uma pessoa empenhada e quererá ficar muito tempo no Arsenal. Há que lhe dar tempo para impor as suas ideias."