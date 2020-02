Wenger e o castigo da UEFA ao Manchester City: «Quem é apanhado tem de ser punido»

Arsène Wenger considera que o Manchester City mereceu o castigo imposto pela UEFA, que baniu o clube da Liga dos Campeões durante dois anos. O treinador francês, agora Diretor Técnico para o Desenvolvimento do Futebol, na FIFA, explica que, quem contorna as regras, tem de ser punido.





"Acredito que o desporto é tentar vencer respeitando as regras. Nós celebramos os melhores em todos os desportos, mas só se soubermos que os vencedores respeitaram as regras. Se não forem respeitadas as regras, e alguém for apanhado a tentar contorná-las, de uma forma ilegal ou mais ou menos legal, tem de ser punido", disse Wenger, na conferência de imprensa que antecipa os Prémios Laureus, em Berlim.O ex-treinador do Arsenal acha que os clubes têm de ser sustentáveis e funcionar apenas com as receitas que geram."Sempre defendi as regras de controlo financeiro e que os clubes trabalhem com o dinheiro que conseguem gerar".Wenger recordou ainda que o Manchester City comprou muitos dos seus jogadores quando era técnico do Arsenal e que "historicamente, quem gasta mais dinheiro, tem as melhores equipas e ganha mais campeonatos".