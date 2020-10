Wenger não esquece Mourinho: «Não posso ignorar o que aconteceu mas quis ser positivo»

Os episódios entre Arsène Wenger e José Mourinho foram muitos ao longo dos vários anos em que as equipas que treinavam se defrontaram e o treinador francês não esqueceu de as referir no livro que editou recentemente assim como na entrevista ao jornal britânico 'The Guardian'.





"Não queria que fosse um livro de frustração ou injustiça, não queria ensinar o que me fizeram, mas tu sabes o que se passou, o que aconteceu e também não podes ignorar. Quis ser positivo. Não podes ter a vida que eu tive e ser negativo", afirmou Arsène Wenger quando questionado sobre os desentendimentos com josé Mourinho e também Alex Ferguson.