Wenger responde a Mourinho: «É como se estivéssemos no jardim de infância»

Continua a dar que falar a biografia de Arsène Wenger. Na obra o histórico treinador do Arsenal não faz qualquer referência aos duelos com José Mourinho, o que o técnico português justificou com o facto de ter ganho praticamente todos os jogos que disputou contra o francês.





"Um livro é algo que deve deixar-te feliz, que te deixa orgulhoso e percebo perfeitamente a situação", disse Mourinho.Wenger já foi confrontado com estas palavras do atual treinador do Tottenham e garante que não ficou incomodado. "Não me chateia", assegurou o francês ao Canal+. "É uma provocação permanente, com ele é como se estivéssemos no jardim de infância. Mas isso faz parte da sua personalidade", acrescentou.Depois, esclareceu que não perdeu todos os jogos com o Chelsea de Mourinho. "Está errado, nós ganhámos duas vezes. Ganhámos e houve uma série de empates. E não és 'tu' quem ganha, 'tu' apenas participas na vitória. Quem ganha somos 'nós'. O treinador apenas está lá para tirar o melhor da equipa."