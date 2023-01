West Ham apura-se para os oitavos de final da Taça de Inglaterra

O West Ham, da Liga inglesa de futebol, apurou-se esta segunda-feira para os oitavos de final da Taça de Inglaterra, ao vencer por 2-0 no terreno do Derby County, da League One, o terceiro escalão inglês.



Os hammers, que seguem em 16.º na liga principal, tiveram menos dificuldades do que o esperado no campo do quarto da League One, sempre muito 'complicado' quando joga no seu estádio, o Pride Park.

Jarrod Bowen marcou o primeiro para a equipa de David Moyes, aos 10 minutos, e o jamaicano Michael Antonio ampliou para o resultado final, aos 50.

Nos oitavos de final, em 27 de fevereiro, a tarefa do West Ham é muito mais complicada - vai a Old Trafford, defrontar o Manchester United.