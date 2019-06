West Ham aumenta proposta por André Gomes para 22,5 milhões de euros

O West Ham apresentou uma nova proposta ao Barcelona pelo passe de André Gomes, segundo escreve esta segunda-feira a Sky Sports. Os hammers oferecem agora 22,5 milhões de euros pelo internacional português.





O clube inglês já tinha feito uma primeira oferta em maio no valor de 18 milhões de euros. No entanto, o Barcelona só está disposto a deixar sair André Gomes por uma verba entre 28 e 39 milhões, segundo a mesma fonte.André Gomes, de 25 anos, custou 37 milhões de euros ao Barcelona, que o contratou ao Valencia em 2016. Esta época atuou no Everton por empréstimo, onde somou 29 jogos e um golo.