West Ham chama pelo 'reformado' Eden Hazard

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Eden Hazard, de 32 anos, colocou ponto final na carreira. E no primeiro dia em que se tornou oficialmente um reformado, recebeu uma proposta de trabalho. Chegou de Inglaterra, mais precisamente do West Ham, e pela voz de Kevin Nolan, figura do clube e atual membro da equipa técnica dos hammers.

"Tenho a certeza de que se ele quisesse vir treinar à experiência, seria bem recebido. Não sei quanto ao mister David Moyes, mas eu aceitava de certeza. Ele fez parte de alguns dos melhores momentos da Premier League e assinou alguns dos melhores golos da nossa liga", destacou Nolan.