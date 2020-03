Willian admite jogar pelo Chelsea mesmo sem contrato

Willian, jogador brasileiro do Chelsea, admitiu jogar para lá de 30 de junho — dia em que termina o contrato com os blues —, caso a pandemia de Covid-19 obrigue os clubes ingleses a jogarem fora do período habitual.





"Se for preciso jogar nessas datas [após o fim do contrato], nesses meses, não teria qualquer problema em terminar a liga de forma a ser leal ao clube, como sempre foram comigo. Independentemente de um papel assinado", garantiu o extremo do Chelsea ao Esporte Interativo.A liga inglesa prolongou a suspensão dos jogos, pelo menos, até 30 de abril, mas a incerteza não abala a vontade de Willian. "Não sabemos o que pode acontecer até lá, mas sem dúvida que estarei pronto para dar o meu melhor, como sempre, independentemente da situação contratual".Há muito que se prolonga a novela em torno da renovação de contrato do extremo de 31 anos que representa o Chelsea há sete temporadas. O clube inglês pretendia estender o vínculo por duas épocas, mas o jogador apenas aceita renovar por três.