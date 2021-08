Wilshere e a queda do estrelato: «Como é que explico aos meus filhos que ninguém me quer?»

Jack Wilshere revelou, em entrevista ao 'The Athletic', que está a passar por momentos difíceis. O médio inglês de 29 anos, atualmente sem clube, mas que já representou históricos como Arsenal ou West Ham, assumiu não ter convites para continuar a carreira e que o mais difícil é mesmo quando tem de explicar aos seus filhos que "ninguém o quer".





"Para ser sincero, nunca pensei estar nesta posição. Toda a gente me costumava dizer: 'aos 28 ou 29 vais estar no topo da carreira'. E eu achava mesmo que ia estar. Achei que ainda iria estar a jogar por Inglaterra, que estaria num clube de topo...", começou por dizer, antes de lembrar as perguntas que os seus filhos lhe fazem."Os meus filhos estão numa idade em que já percebem as coisas. O meu filho diz-me: 'como é que nenhum clube te quer?'. A verdade é que eu não sei, mas como é que lhe explico isso? Eles têm amigos na escola que lhes dizem: 'porque é que o teu pai não está a trabalhar? Não é bom o suficiente? Não é bom a jogar futebol?'. É mesmo difícil. A parte mais complicada é quando fazem perguntas como: 'porque é que não assinas por um clube em Inglaterra?', e eu penso: 'bem, porque ninguém me quer...', e eles não conseguem entender".Wilshere, que viveu a sua melhor fase no Arsenal, emblema que representou desde o início da carreira até 2020, com alguns empréstimos pelo meio, confessou que nunca devia ter abandonado o clube."Honestamente, nunca devia ter saído. Conversei com Arsène Wenger quando voltei de um empréstimo ao Bournemouth (2016-2017), e ele disse: 'olha, podes ir embora. Não vais conseguir um novo contrato cá'. Mas da maneira como eu o conhecia, e da maneira que ele me via enquanto futebolista, eu sabia que se estivesse bem fisicamente conseguia entrar para aquela equipa".O internacional inglês recorda também a conversa que teve com Unai Emery e que o fez abandonar os gunners. "Sentei-me com ele e ele disse-me: 'olha, temos um contrato em cima da mesa mas não estás no meu onze inicial'. Lembro-me que saí de lá chateado, porque achei que ia jogar. Liguei para o meu agente e disse: 'é agora, temos de sair daqui'. Devia ter tirado alguns dias para me acalmar".Atualmente sem clube e sem convites para continuar a carreira, Wilshere não sabe quando colocar um fim ao seu percurso e confessa que já pensou focar-se "em outras coisas": "Continuo a perguntar a mim mesmo o porquê de ainda fazer isto. Tive uma conversa com a minha mulher no outro dia, em que lhe disse: 'tenho de treinar amanhã, mas para quê? Devo focar-me em outra coisa? Posso ser treinador...'. Ela disse-me: 'Não, não podes. És demasiado bom'"."Em que ponto é que devo dizer que já chega? Não sei, para ser sincero. Disse ao meu agente que não quero estar numa posição em que espero e espero e de repente desperdiçei outra época da minha carreira. Estou a ficar mais velho e não é isso que quero. Sinto que estou a perder tempo", rematou.