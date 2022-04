Winterburn: «Acho que Nuno Tavares não entende por completo o papel de um lateral»

Kieron Tierney não joga mais esta época depois de ter sido o principal eleito para a lateral esquerda do Arsenal. Com a ausência por lesão do escocês, Mikel Arteta optou no último jogo por Granit Xhaka, médio de origem. Nigel Winterburn, histórico dos gunners, levantou dúvidas sobre as capacidades do ex-Benfica.





"Eu, simplesmente, acho que ele não entende completamente o papel de um lateral e acho que há muito mais que ele precisa de aprender defensivamente", vincou o também antigo lateral-esquerdo em declarações ao jornal inglês 'Mirror'."Ele precisa de aprender esse lado do jogo muito rapidamente e voltar à forma que mostrou no início da temporada. O problema é que quando tens alguns jogos como os que ele teve, a tua confiança cai rapidamente. Também podes perder a confiança dos adeptos e assim fica difícil regressar", apontou.O três vezes campeão inglês não consegue perceber por que é que o nível exibicional baixou. "Não tenho certeza se isso se deve à quantidade de jogos que ele jogou ou se é uma questão de confiança. Na minha opinião, não o vejo neste momento como uma opção viável para o Arsenal devido aos seus desempenhos. Ele esteve bem em alguns jogos no início da temporada quando o Tierney estava lesionado", frisou Winterburn sobre Nuno Tavares.