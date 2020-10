Wolverhampton afugenta tubarões que rondam Traoré e acena com salário chorudo

Adama Traoré é um jogador que está na moda, mas o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo não está disposto a perder o explosivo e possante avançado, de 24 anos. Liverpool e Barcelona são alguns dos 'tubarões' europeus interessados na contratação do internacional espanhol e os wolves estão a fazer de tudo para o 'amarrar' firmemente ao Molineux.





Adama Traoré: de franzino na 'cantera' do Barcelona a 'monstro' em Espanha e nos Wolves



Segundo o jornal inglês 'The Sun', o clube está a trabalhar no sentido de melhorar substancialmente o seu contrato. Quer oferecer a Traoré cerca de 110 mil euros por semana ao longo de mais quatro anos - o dobro do que aufere atualmente -, tornando-o num dos jogadores mais bem pagos da equipa."As coisas acontecem de forma natural. As especulações em torno dos nossos jogadores não nos afetam. Sabemos o que temos de fazer", disse Nuno Espírito Santo quando questionado sobre a renovação de contrato do avançado. "Podem ver que ele está feliz e isso é o mais importante."