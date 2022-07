Wolverhampton aponta atitudes racistas a adeptos do Farense e vai reportar incidente à UEFA

O Wolverhampton anunciou este domingo que decorreu no jogo particular com o Farense um episódio racista a envolver um jogador orientado por Bruno Lage, sem que a sua identidade seja revelada.sabe que o sul-coreano Hwang Hee-Chan, autor do golo do Wolves, é o atleta em causa. O emblema inglês vai reportar episódio à UEFA e pede a condenação por parte dos algarvios."Estamos muito desapontados por informar que um dos nossos jogadores foi alvo de um comportamento discriminatório por parte dos adeptos adversários durante o jogo de hoje com o Farense. Vamos reportar o incidente à UEFA e pedir ao nosso adversário e às autoridades para investigar. Ofereceremos todo o nosso apoio ao jogador envolvido. Qual forma de racismo é completamente inaceitável nunca deve ser deixada por questionar", pode ler-se num comunicado emitido pelos lobos.O Farense e o Wolves empataram a um no Estádio São Luís, encontro de apresentação dos algarvios aos sócios.