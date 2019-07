Wolverhampton contrata defesa do Aves

O Wolverhampton anunciou esta quarta-feira a contratação do defesa Flávio Cristovão, devendo o jogador de 22 anos ser inicialmente integrado na equipa de Sub-23, às ordens de Rob Edwards. Antigo jogador do Aves, o defesa assinou um contrato válido por uma temporada com a formação do Molineux, onde como se sabe jogam vários portugueses.





"O Flávio esteve muito bem nestas semanas em que trabalhou connosco. Tem muita experiência para um jogador de 22 anos e esperamos que nos possa dar um pouco mais de força", declarou o técnico Edwards.