Wolverhampton contrata João Gomes ao Flamengo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista brasileiro João Gomes vai reforçar o Wolverhampton, treinado pelo espanhol Julen Lopetegui, anunciou esta segunda-feira o clube inglês, sem especificar os detalhes financeiros do negócio feito com o Flamengo, comandado pelo português Vítor Pereira.



Segundo os Wolves, o contrato com o jovem médio, de 21 anos, é válido por cinco anos e meio, com opção de mais 12 meses, ficando a confirmação do mesmo sujeita às necessárias permissões laborais em Inglaterra.

João Gomes disputou 41 jogos pelo emblema carioca na última temporada, e vai juntar-se ao 'batalhão' luso, composto por José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, João Moutinho, Matheus Nunes, Pedro Neto, Chiquinho e Daniel Podence.