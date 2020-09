Wolverhampton contrata lateral brasileiro Marçal ao Lyon

O futebolista brasileiro Fernando Marçal assinou contrato de duas épocas com o Wolverhampton, que vai pagar dois milhões de euros ao Lyon pela contratação do ex-jogador de Nacional e Benfica, anunciaram hoje os dois clubes.

O lateral, de 31 anos, esteve ao serviço do Lyon nas últimas três temporadas, tendo ajudado a equipa gaulesa a atingir as meias-finais da última edição da Liga dos Campeões, em que foi eliminada pelo Bayern de Munique, em Lisboa.

Marçal jogou no Grêmio, Americana e Guaratinguetá, antes de rumar a Portugal, onde representou Torreense, Nacional e Benfica, embora nunca tenha jogado oficialmente pelos 'encarnados', que o emprestaram a Gaziantepspor e Guingamp.

O Wolverhampton, que disputa a 'Premier League', é treinado pelo português Nuno Espírito Santo e conta no plantel com uma verdadeira 'armada' de jogadores lusos: Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, Bruno Jordão, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence, Diogo Jota e Fábio Silva, este último contratado ao FC Porto no sábado, por 40 milhões de euros.