Wolverhampton em negociações com Wu Lei

O Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, está em negociações com Wu Lei, avançado chinês do Espanyol, de forma a contratá-lo, mas a custo zero. O contrato do artilheiro, de 28 anos, com a equipa da Catalunha termina a 31 de dezembro de 2020 e o Wolves já está a tentar convencer o jogador a mudar-se para a Premier League, no mês de janeiro, segundo avança o jornal 'Marca'.





O diário espanhol refere ainda que Wu Lei já garantiu aos responsáveis do Espanyol que fica no clube até ao final do seu contrato, mesmo que desçam de divisão, pois nesta altura são os últimos classificados. No entanto, cada vez mais se confirma que o artilheiro chinês que chegou a Espanha vindo do Shanghai SIPG, do treinador português Vítor Pereira, tendo custado cerca de dois milhões de euros. Até à pargem forçada nas competições, Wu Lei tinha apontado sete golos, em 38 jogos.