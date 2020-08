Wolverhampton já não pode ir à Liga Europa mas ainda aspira à Liga dos Campeões

O triunfo do Arsenal diante do Chelsea, este sábado, na final da Taça de Inglaterra, 'retirou' ao Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, uma das duas possibilidades que os lobos tinham de qualificarem-se para as provas europeias na próxima temporada.

Ora bem, uma vez que os blues entraram para o encontro diante dos gunners com a vaga para a Liga dos Campeões garantida - terminaram a Liga inglesa no 4.º lugar, último que dita o acesso direto à fase de grupos -, só um triunfo da equipa orientada por Frank Lampard daria aos Wolves a possibilidade de garantir, desde já, a presença na segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Contudo, esta vaga ficou ocupada pelo Arsenal, que vai logo para a fase de grupos.

Apesar do resultado deste sábado, os Wolves têm ainda uma possibilidade de garantir uma presença nas provas europeias na próxima temporada... e logo na Champions. Para isso, os 'pupilos' de Nuno Espírito Santo terão de vencer... a Liga Europa. Os lobos terão de dar já o primeiro passo nesse sentido frente ao Olympiacos, de Pedro Martins, na segunda mão dos oitavos-de-final, a 6 de agosto. Recorde-se que a primeira mão terminou com um empate a um golo.