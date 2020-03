Wolverhampton retirou lobo do símbolo durante um dia por uma razão muito especial

O Wolverhampton associou-se na terça-feira ao Dia Mundial da Vida Selvagem, celebrado precisamente no dia 3 de março, tomando a iniciativa de retirar do seu símbolo o habitual lobo que serve como mascote do clube. O novo logo, sempre em forma de hexágono, foi apresentado durante o dia de ontem tanto nas redes sociais do clube como no próprio site, tendo como propósito alertar para a necessidade de preservar os animais do mundo.