Ivan Cavaleiro coloca Wolverhampton nos 'oitavos' da Taça de Inglaterra

De forma surpreendente obrigado a jogo extra para levar de vencido o penúltimo classificado da League One, o Wolverhampton não teve tarefa fácil esta terça-feira no encontro de desempate da quarta eliminatória da Taça de Inglaterra. É certo que venceu por 3-2 e se apurou para os 'oitavos', mas a formação de Nuno Espírito Santo foi obrigada a suar para levar de vencido o modesto Shrewsbury Town.Numa partida na qual Nuno operou algumas mudanças, o Wolves entrou praticamente a ganhar, graças a um golo de Matt Doherty, mas pouco depois viu os adversários chegarem ao empate (por James Bolton, aos 11') e, posteriormente, à reviravolta (por Joshua Laurent, aos 39'). O Molineux estava em silêncio, até que Doherty fez algo pouco, ao bisar e a empatar o encontro em cima do descanso.Com o marcador igualado ao intervalo, a segunda parte foi bem mais tranquila no que a emoção e golos diz respeito, com apenas um para amostra. Foi marcado por Ivan Cavaleiro, aos 62 minutos, e acabou mesmo por ser decisivo no apuramento do Wolves, que nesta partida contou ainda com Hélder Costa a titular e João Moutinho como suplente utlizado.Conseguido o apuramento, o Wolverhampton vai agora discutir um lugar nos quartos-de-final com o Bristol City, do Championship, numa eliminatória marcada para 17 de fevereiro.Consulte o direto do jogo