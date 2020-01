Wolves de Nuno Espírito Santo perde na visita a Old Trafford e diz adeus à Taça de Inglaterra

O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, foi esta quarta-feira eliminado da Taça de Inglaterra após perder (1-0) com o Manchester United, em Old Trafford, em jogo da segunda mão da 5.ª eliminatória da prova.





Um golo de Juan Mata, aos 67 minutos da partida, foi suficiente para decidir um encontro em que o português Pedro Neto ainda marcou para o Wolverhampton, aos 9 minutos, golo esse que viria a ser anulado pelo VAR. Relembre-se que ambas as formações empataram a zeros no encontro realizado no passado dia 4, no Molineux.A equipa orientada por Ole Gunnar Solskjaer espera agora pelo duelo entre o Watford e o Tranmere, do segundo escalão inglês, para saber qual será o adversário na 4.ª eliminatória da competição.