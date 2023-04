Wrexham sagra-se campeão da National League e garante subida à League Two

WE ARE CHAMPIONS!



O Wrexham AFC, equipa presidida pelo ator canadiano Ryan Reynolds, sagrou-se este sábado campeão da National League, ao bater por 3-1 o Boreham Wood, na penúltima jornada do campeonato e garantindo, assim, a única vaga de acesso à League Two - 4.ª divisão inglesa.Com o triunfo de hoje, o clube mais antigo do País de Gales chegou aos 110 pontos, mais quatro do que o atual vice-líder Notts County FC (106), quando falta apenas uma jornada para o final do campeonato.